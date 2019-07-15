ФСБ РФ подало клопотання щодо продовження арешту українських моряків - Полозов
Про це сказав адвокат моряків Микола Полозов щодо чергового судового засідання щодо подовження арешту українським морякам, яке має відбутися 17 липня, повідомляє Радіо Свобода
«Це радше ритуальний суд, оскільки в моряків збігає термін утримання під вартою наприкінці липня. Я думаю, що російська влада незалежно від політичних домовленостей хоче забезпечити собі маневр, щоб не вийшло так, що не домовилися, а 24-го (липня – ред.) треба відпускати. Тому в будь-якому разі слідство ФСБ подало клопотання про подовження терміну тримання під вартою. В будь-якому разі це клопотання буде задоволене, і суд подовжить термін утримання під вартою», – сказав адвокат.
За його словами, якщо після суду слідчі у «справі» військовополонених з якихось причин вирішать змінити запобіжний захід, в них будуть для цього інструменти.
«Змінити запобіжний захід може слідчий за своєю ініціативою зі згоди керівника слідчого органу. Тому я не думаю, що на суді будуть якісь сюрпризи. Звісно, ми будемо надавати всі необхідні документи, в тому числі копію наказу Міжнародного трибуналу ООН і, безумовно, будемо вимагати, щоб російський суд виконував рішення міжнародної інстанції і звільнив моряків. Але я думаю, що, в принципі, драматургія цього прийдешнього суду цілком очевидна і закономірна. Тобто буде подовження, і вже тільки після цього буде, відповідно, ухвалення якихось політичних рішень і процесуальних дій», – вважає Полозов.
Він зазначив, що військовополонені стежать за новинами і «прекрасно розуміють, яка робота була виконана для того, щоб їх звільнити».
«Зазвичай в ув’язнених за півроку починається період депресії, апатії. Тут рівно все навпаки. Вони на моральному підйомі. Що стосується самопочуття, то в переважній більшості в них добре самопочуття. Звісно, є питання по поранених, тому ж Василю Сороці. Попри прогрес із рукою, потрібна косметологічна операція на руці. Андрієві Артеменку потрібен офтальмолог», – додав адвокат.
Як повідомляв Укрінформ, уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова 16 липня проведе зустріч із російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Москві та планує відвідати судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.
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