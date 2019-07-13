МЗС України вчергове закликає звільнити Сенцова

Міністерство закордонних справ України закликає звільнити українського політв’язня Кремля Олега Сенцова.

Про це відомство написало у Тwitter.

“Сьогодні режисеру Олегу Сенцову виповнюється 43 роки. Він перебуває в російській в’язниці вже впродовж 6 років, незаконно затриманий і засуджений. Ми стоїмо разом з Олегом і підтверджуємо вимогу звільнити його”, - підкреслили в МЗС.

Водночас заступник очільника МЗС Єгор Божок зазначив, що “сьогодні український герой Олег Сенцов “святкує” свій черговий день народження в російській тюрмі, а Росія відзначає крах Ради Європи”.

“Шановний Олег, дякую вам за вашу незламність, що надихає українців на боротьбу з кремлівським агресором до її завершення в Гаазькому трибуналі”, - написав він.

За словами посла України в Королівстві Бельгія, представника України при ЄС Миколи Точицького, символічно, що 18 липня Європарламент проведе дебати і проголосує за резолюцію щодо політв'язнів Кремля.

“Росія повинна звільнити їх! Ми закликаємо Європарламент підтримати резолюцію!” - наголосив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, засудженому в Росії на 20 років колонії українському режисеру Олегу Сенцову в суботу, 13 липня, виповнюється 43 роки. Це вже шостий день народження, який він зустрічає в ув'язненні.