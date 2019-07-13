Мати Кольченка підтримала акцію “За межею” з нагоди дня народження Сенцова

У день народження Олега Сенцова на Контрактовій площі столиці проходить перформанс “За межею”, присвячений українським політв'язням, яких силоміць утримують на території РФ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасниці дійства - Анастасія Сегеда та Олександра Тетеріна, які із зав’язаними за спиною руками, сидячи навколішках, намалювали карту Криму, вивели крейдою “СЕНЦОВ” і продовжують писати прізвища решти ув’язнених Кремлем українців, - зібрали навколо себе чималу кількість небайдужих.

Перформанс «За межею» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Серед них і мати політв’язня Олександра Кольченка, якого разом із Сенцовим затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року, — Лариса.

“Я не могла пропустити цю акцію, оскільки мій син теж є політв’язнем, тим паче він проходив по одній справі разом із Сенцовим. Ми прийшли підтримати наших хлопців. Хотілося б особисто привітати Олега, побажати йому здоров’я, сил, творчих успіхів, чим швидшого звільнення. Ми будемо продовжувати боротися за них”, - підкреслила Лариса в розмові з кореспондентом агентства.

Вона закликала пам’ятати про наших політв’язнів і нагадувати про них.

“Тема політв’язнів дуже потрібна, вона має звучати якомога частіше”, - сказала Лариса Кольченко.

Чимало перехожих, підходячи, цікавляться, що сьогодні за день і що відбувається. І їм охоче пояснюють, зокрема й режисер PostPlayLab Галина Джикаєва.

“Це перформанс студентів нашої школи. Акція приурочена до дня народження Олега Сенцова. Цим виступом ми хочемо нагадати жителям України і її гостям, що вже близько 80-ти громадян нашої держави безпідставно, силоміць утримує за дротом Російська Федерація”, - сказала Джикаєва.

Вона додала, що учасниці акції Анастасія Сегеда та Олександра Тетеріна - активістки, і цей виступ - їхня ідея. “Олександра — кримчанка з Феодосії, Настя — зі Слов’янська”, - розповіла режисер.

Як відомо, Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримала в Криму в травні 2014 року ФСБ РФ за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко перебуває в колонії міста Копейськ, на Уралі.