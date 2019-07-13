Сьогодні - день народження політв'язня Олега Сенцова

Засудженому в Росії на 20 років колонії українському режисеру Олегу Сенцову в суботу, 13 липня, виповнюється 43 роки. Це вже шостий день народження, який він зустрічає в ув'язненні.

Олег Сенцов (1976), український кінорежисер, сценарист, найбільш відомий глядачеві завдяки фільму «Гамер» (2012). Картина брала участь у фестивалі авторського кіно в Роттердамі, у конкурсній програмі МКФ GoEas у німецькому Вісбадені, а також демонструвалася на Київському МКФ «Молодість» та мінському фестивалі «Листопад». Свій другий фільм «Носоріг» Сенцов так і не встиг відзняти - в Україні почалась Революція Гідності. Режисер був активним учасником «Автомайдану».

У рідний Сімферополь Сенцов повернувся наприкінці лютого 2014 року - і тут же приєднався до діяльності активістів, що підтримували рух «За єдину Україну». 11 травня 2014 року Олега Сенцова затримала у Криму Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Пізніше його перевезли до Москви, у слідчий ізолятор у Лефортово. Кінорежисера звинуватили у тероризмі та незаконному зберіганні зброї. У матеріалах сфабрикованої справи він називався організатором диверсійно-терористичної групи. З вимогою звільнення Олега Сенцова до російської влади зверталися представники української кіноспільноти, уряд України, Європейська кіноакадемія; кінорежисери зі світовим ім’ям: Педро Альмодовар, Вім Вендерс, Майк Лі, Кшиштоф Зануссі, Анджей Вайда, Кен Лоуч та інші. Проте, все було марно.

У серпні 2015 року Сенцова засуджено до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. У лютому 2016 його етапували до Якутії, а з листопада 2017 Олег Сенцов перебуває у виправній колонії «Білий ведмідь» в місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

17 січня 2016 року Чеський кінематографічний і телевізійний союз FITNESS нагородив Сенцова спеціальною премією журі. 26 квітня 2017 року в Нью-Йорку (США) українському режисеру заочно вручили премію американського ПЕН-клубу імені Барбари Голдсміт «Свобода писати».

У травні 2018 року Олег оголосив безтермінове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів — уже тоді Кремль незаконно тримав за ґратами понад 70 українців. Сенцов голодував 145 дні, відмовляючись просити про помилування. Він припинив голодування, щоб уникнути принизливого примусового годування.

Наразі українська влада та світова спільнота роблять все можливе, аби український кінорежисер повернувся на батьківщину.