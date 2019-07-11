Трейлер фільму Сенцова "Номери" презентують на Одеському кінофестивалі

На Одеському міжнародному кінофестивалі 13 липня буде представлено трейлер фільму незаконно ув'язненого в РФ режисера Олега Сенцова "Номери".

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ОМКФ.

“Захід відбудеться 13 липня о 14.00 у пресшатрі Одеського міжнародного кінофестивалю. Cпікери заходу: співрежисер фільму Ахтем Сеітаблаєв, продюсер Анна Паленчук, кастинг-директор фільму - Анастасія Чорна”, - ідеться в повідомленні.

"Номери" - повнометражна художня стрічка, що була створена за однойменною п'єсою Сенцова і перебуває на фінальній стадії виробництва. Минулого року проєкт фільму було представлено в рамках пітчингу Одеського МКФ. Згодом проєкт отримав фінансування від Міністерства культури України.

Фільм створювався під безпосереднім творчим керівництвом Сенцова, що здійснювалось за допомогою листування. Співрежисером виступив Сеітаблаєв, відомий за фільмами "Хайтарма", "Чужа молитва", "Кіборги".

За жанром фільм є гротескно-сатиричною антиутопією. Він оповідає про існування десяти звичайних людей, так званих "номерів" у замкненому середовищі. День за днем вони дотримуються усталених правил їхнього світу та підпорядковують своє існування верховному Богу - Нулю, доки одного дня один з номерів не вирішує зруйнувати незмінну систему.

Олег Сенцов - український кінорежисер, який з 2014 року є політичним в'язнем у Російській Федерації. Наразі він перебуває у виправній колонії № 8 "Білий ведмідь" у місті Лабитнангі на півночі Росії.

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Продюсер стрічки Анна Паленчук - засновниця кінокомпанії "435 FILMS". У 2015 році спільно з видавництвом "Laurus" вона ініціювала видання збірки оповідань Сенцова, у 2016 - роману "Купіть книгу, вона смішна", у 2017 — його біографії, цьогоріч — збірки "Жизня". Крім фільму, минулого року Анна спродюсувала виставу за мотивами п'єси "Номери" за підтримки Українського культурного фонду.

Копродюсером виступив польський продюсер та президент Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський та компанія "Аpple Film Production" (Польща).