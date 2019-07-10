Британія закликає РФ пустити міжнародних спостерігачів до Криму

Велика Британія закликає Російську Федерацію дозволити спостерігачам від міжнародних організацій в'їзд на територію окупованого Криму і вимагає звільнити всіх політичних в'язнів.

Про це заявив представник постійного представництва Великої Британії при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві з приводу звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, який був зроблений на основі роботи моніторингової місії щодо прав людини в Україні, повідомляється на сайті британського уряду.

"Ми засуджуємо Росію за те, що вона не спромоглася дотриматися резолюції 73/263 Генеральної асамблеї ООН, та закликаємо РФ дозволити міжнародним моніторинговим організаціям в'їхати в анексований Крим та негайно звільнити всіх політичних в'язнів", - заявив представник Британії.

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Він додав, що Британія засуджує обшуки й арешт 20 кримських татар у Сімферополі у березні цього року та шокована повідомленнями у ЗМІ щодо вибіркового затримання людей, несправедливих судів та катування в окупованому Криму.

Британський представник також зазначив, що Лондон дуже занепокоєний станом здоров'я понад 70 українських політв'язнів, які нині утримуються в Росії, зокрема Павла Гриба й Едема Бекірова, яким необхідна термінова медична допомога.