Британія закликає РФ пустити міжнародних спостерігачів до Криму

Британія закликає РФ пустити міжнародних спостерігачів до Криму

Укрінформ
Велика Британія закликає Російську Федерацію дозволити спостерігачам від міжнародних організацій в'їзд на територію окупованого Криму і вимагає звільнити всіх політичних в'язнів.

Про це заявив представник постійного представництва Великої Британії при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві з приводу звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, який був зроблений на основі роботи моніторингової місії щодо прав людини в Україні, повідомляється на сайті британського уряду.

"Ми засуджуємо Росію за те, що вона не спромоглася дотриматися резолюції 73/263 Генеральної асамблеї ООН, та закликаємо РФ дозволити міжнародним моніторинговим організаціям в'їхати в анексований Крим та негайно звільнити всіх політичних в'язнів", - заявив представник Британії.

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Він додав, що Британія засуджує обшуки й арешт 20 кримських татар у Сімферополі у березні цього року та шокована повідомленнями у ЗМІ щодо вибіркового затримання людей, несправедливих судів та катування в окупованому Криму.

Британський представник також зазначив, що Лондон дуже занепокоєний станом здоров'я понад 70 українських політв'язнів, які нині утримуються в Росії, зокрема Павла Гриба й Едема Бекірова, яким необхідна термінова медична допомога.

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