Мінінформ презентував англомовні книги про агресію РФ та окупацію Криму

“Кожна книга є знаковою. За кожною книгою - величезна кількість людей, історій, сліз й радості, війни та миру. Серед матеріалів є як унікальні путівники, які розповідають світові про красу України та українців, так і книги, що розповідають про агресію РФ на Донбасі та окупацію Криму, про справжні злочини і трагедії, пережиті їх авторами”, - сказала перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

Зокрема, на заході представили книги Миколи Семени та Станіслава Асєєва, “Людей “сірої зони” Олени Халімон та Анни Андрієвської, “Діру” Сергія Захарова та інші видання.

У Міністерстві зазначили, що головна мета презентації – донесення неупередженої, правдивої інформації про Україну, збройну агресію Російської Федерації проти України, політичних в’язнів – Бранців Кремля, які насильно утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях України за відсутності належних правових підстав, трагічні сторінки з історії кримськотатарського народу та інші важливі для розуміння історії України події.

Фото: mip.gov.ua