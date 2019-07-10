Путін скоро звільнить українських моряків, але в обмін на преференції — Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що 24 українські моряки, яких незаконно тримають в РФ, будуть звільнені найближчим часом, але в обмін на це Володимир Путін спробує отримати якомога більше політичних преференцій.

Про це Клімкін заявив в ефірі телеканалу ATR.

"Я впевнений, що їх (військовополонених моряків - ред.) звільнять, причому найближчим часом. Але для Путіна важливо вирішити це питання - це моя особиста думка - в контексті саміту G7, в контексті того, що будуть зустрічі щодо Донбасу, можливо в "нормандському форматі". Він спробує це використовувати саме в цьому контексті. Також, звісно, для нього дуже важливо, щоб в Європі солідарність з приводу санкцій зменшувалася. Він битиме на кінець року ... Путіну абсолютно паралельно, хто тут сидить (російські ув'язнені в Україні - ред.). Його це не цікавить. Його цікавить отримання кращого положення для підняття ставок. Я неодноразово говорив, що він використовує хлопців (військовополонених моряків - ред.) як розмінну монету ... Його кінцева мета - санкції і визнання Росії як країни, яка потрапляє в "нормальність". А друге - це свобода дій і можливість діяти в Україні на розкол і федералізацію", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, трьох з них було поранено.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО в Москві. Слідче управління ФСБ Росії висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі. У відповідь в МЗС Росії заявили, що керченський інцидент не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.