Епідемія кору в СІЗО: у Криму розглядають "справу Хізб ут-Тахрір" без її фігурантів

В окупованому Криму продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" розглядають без присутності обвинувачених через карантин у Сімферопольському слідчому ізоляторі, де зафіксовано спалах кору.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Засідання проходить у відкритому режимі... У зв'язку із закриттям на карантин через спалах кору в СІЗО м. Сімферополь обвинувачених не доставили до суду. Адвокат (Еміль Курбедінов.- ред.) клопоче про присутність обвинувачених.

Суд постановив розглянути клопотання слідства про продовження запобіжного заходу без присутності Емірусеїнова", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в Київському районному "суді" Сімферополя відбувається судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (Червоногвардійська група), в ході якого розглядається продовження терміну утримання під вартою також для Абхаїрова Арсена і Абдулганієва Ескендера.

Фото: ФБ Кримської солідарності