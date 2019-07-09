В Криму на берег винесло тіло кримського татарина з прив'язаною до шиї гирею - ЗМІ

В окупованому Криму на пляжі селища Миколаївка Сімферопольського району море винесло тіло зниклого більш як два місяці тому кримського татарина Рашида Яг'яєва.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє кримськотатарський телеканал ATR.

"На одному з пляжів селища Миколаївка Сімферопольського району після шторму море винесло на берег тіло чоловіка з прив'язаною до шиї гирею. З'ясувалося, що це 61-річний кримський татарин Рашид Яг'яєв, який пропав в окупованому Криму в квітні 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо рідним вдасться до вечора забрати тіло, то дженазе (похорон) відбудеться сьогодні, 9 липня, у мікрорайоні Кам'янка в Сімферополі.

Також джерело зазначило, що Рашид Яг'яєв був підприємцем, в Криму у нього були торгові точки і склади.

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Раніше повідомлялося, що на одному з пляжів селища Миколаївка Сімферопольського району після шторму на берег винесло труп чоловіка в діловому костюмі з прив'язаною до шиї гирею. За даними кримських ЗМІ, тіло явно пролежало у воді довгий час.

Про зникнення Яг'яєва повідомили 25 квітня 2019 року. Тоді інформували, що з 22 квітня його ніхто не бачив.