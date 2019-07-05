В окупованому Криму блокують Укрінформ та ще 13 українських сайтів

В окупованому Криму десять інтернет-провайдерів блокують жителям півострова доступ до 14 українських інформаційних сайтів, в тому числі сайту Укрінформу, і двох соціальних мереж.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група .

"Десять кримських провайдерів повністю блокують 14 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі ... Станом на кінець червня 2019 року, ці провайдери не дають доступу мінімум до 19 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.нет, След.нет, UAinfo, 5 канал, Фокус, Главное, Депо, Українська правда, РБК, Укрінформ, Левый берег, Главком, Зеркало недели, Стрічка", - йдеться в повідомленні.

Користувачам цих провайдерів недоступні також сайти соціальних мереж LinkedIn і Telegram, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

Кримська правозахисна група проводила моніторинг в травні-червні 2019 року. Доступність сайтів перевіряли за допомогою мереж 10 різних провайдерів в 9 кримських населених пунктах: БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), КСТ (Сімферополь), Мечта (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район) , Сиваш-нет (Красноперекопськ), Orange-net (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

Повідомляють також, що у 9 з 10 провайдерів заблоковано сайт 112 каналу. У 3 провайдерів з 10 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська солідарність".

У користувачів сімферопольського провайдера "Мечта" є проблеми з доступом ще до 18 українських інформаційних ресурсів, які доступні у всіх інших перевірених провайдерів.

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У КПГ відзначили, що в порівнянні з попереднім моніторингом, який проводився в березні 2019 року, ситуація з доступом до сайтів істотно змінилася. Два українських сайти, які були раніше заблоковані у всіх провайдерів, після зміни доменного імені стали доступні за новими адресами. Сайти "Левый берег" і "Главное" раніше блокувала тільки частина провайдерів, тепер вони недоступні у всіх 10. Решта сайтів, які раніше блокувалися частково, тепер доступні у всіх провайдерів, крім сімферопольської "Мечта". В результаті нового моніторингу були встановлені ще 5 сайтів, доступ до яких блокують всі 10 провайдерів: це "Зеркало недели", "Стрічка", а також сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір. Доступ до них не досліджувався в ході попередніх моніторингів.

Водночас всього кілька сайтів блоковано з посиланням на вимоги Роскомнагляду. В основному, з сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис «Помилка 403». Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесено до реєстру заборонених в Росії. Підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть у законодавстві РФ.

Правозахисники підкреслюють, що в результаті таких дій російської влади жителі Криму позбавлені доступу до інформації великих незалежних українських медіа, релігійних організацій та сайту органу самоврядування кримськотатарського народу, які вільно діють на решті території України. Водночас у підконтрольному Кремлю медіапросторі Криму розпалюється ненависть або формується негативне ставлення до українців, мусульман, кримських татар та інших груп. Ці дії є серйозним обмеженням свободи слова та порушують ряд міжнародних норм, які забороняють розпалювання ненависті і зобов'язують держави не допускати надмірного втручання у вільне поширення інформації.