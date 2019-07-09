Раді пропонують ввести покарання за умисне невизнання Криму й ОРДЛО територією України

"Проєктом пропонується уточнити формулювання статті 110 Кримінального кодексу України, доповнивши склад злочину формулюванням «умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України»", - ідеться в пояснювальній записці.

Авторами документу є Голова Верховної Ради Андрій Парубій, голова комітету з питань свободи слова та інформаційних політики Вікторія Сюмар та народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова.

Автори вважають, що прийняття законопроєкту вдосконалить практику застосування відповідних положень кримінального законодавства.

Порушення статті 110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.