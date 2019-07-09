У Криму російські десантники відпрацьовують “штурмову” висадку з МІ-8

В окупованому Криму проходять навчання російських десантників: близько 300 військовослужбовців відпрацьовують стрибки з парашутом з вертольоту.

Про це з посиланням на пресслужбу російського флоту повідомляє "Крим. Реалії".

"На полігонах Кримського півострова російські військовослужбовці морської піхоти Чорноморського флоту Росії виконують стрибки з парашутом з вертольота МІ-8... В навчаннях беруть участь 300 російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

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Інформують, що військові країни-окупанта відпрацьовують "різні прийоми і навички із висадки тактичного повітряного десанту як посадочним способом, так і «по штурмовому» – в режимі зависання вертольота або на ходу з висоти 2-3 метрів у повному бойовому спорядженні».

Також морські піхотинці проводять заняття з вогневої підготовки.

Видання зазначає, що раніше російські військові в Криму провели навчання зі знищення крилатих ракет умовного противника системами С-400 «Тріумф» і комплексами «Панцир».