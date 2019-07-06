Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію щодо російської мілітаризації Криму

Резолюція Комітету з політичних питань і безпеки Парламентської Ассамблеє ОБСЄ щодо мілітарізації РФ тимчасово окупованих Криму та Севастополя, Чорного і Азовського морів, незважаючи на шалений спротив представників РФ, схвалена.

Про це повідомив у Facebook член постійної делегації України у ПА ОБСЄ Рефат Чубаров.

"Резолюція щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів, попри шалений спротив та галас росіян, схвалена", - написав Чубаров.

До цього він додав, що резолюцію підтримали – 54 члени комітету, проти – 6, утримались – 6.