Посольство України нагадало болгарським ЗМІ новітню історію Криму

У деяких виданнях Болгарії почастішали відверто антиукраїнські публікації, що містять ознаки перекручування історичних фактів з метою виправдання збройної агресії РФ.

Про це йдеться у коментарі Посольства України в Республіці Болгарія, який є у розпорядженні Укрінформу.

“Посольство України в Республіці Болгарія звертається до поважних болгарських ЗМІ із закликом застосовувати виважені підходи в інформаційній політиці редакцій у висвітленні російської агресії проти України та окупації українського Кримського півострова”, - йдеться у повідомленні.

За даними Укрінформу, появу коментаря спричинила публікація видання "Дума", вісника проросійської Болгарської соціалістичної партії, спрямована проти посла України Віталія Москаленка, який підтримав книжку болгарського письменника Светослава Нахума “Втеча з Криму”. У книжці йдеться про реальну історію українки, яка мусила втікати від російської окупації з Криму в Болгарію.

З огляду на спроби окремих журналістів ретранслювати фейки та ключові тези російської пропаганди Посольство України в Болгарії вважає за потрібне наголосити:

Автономна Республіка Крим не була “подарована” Україні. 19 лютого 1954 року відбулася передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР. Основною причиною такого рішення була необхідність економічної відбудови Криму після провальної сталінської політики та депортації у 1944 році кримських татар (варто наголосити, що жертвами сталінського терору 1944 року в Криму стали й тисячі етнічних болгар). Обґрунтування цього рішення сформульовано як “територіальне тяжіння Кримської області до Української РСР, спільність економіки й тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю та Українською РСР". Україна перетворила зруйнований світовою війною, депортаціями та безгосподарністю нових колонізаторів Крим на процвітаючий туристичний регіон;

"референдум" в АР Крим 16 березня 2014 року був не “волевиявленням громадян”, а військовою спецоперацією, спланованою заздалегідь. Підтвердженням цьому є видача російської медалі “За освобождение Крыма”, датованої 20 лютого 2014 року;

з початком збройної агресії проти України у березні 2014 року Російська Федерація порушила 407 міжнародних двосторонніх договорів та 80 міжнародних багатосторонніх договорів - передусім Статут ООН;

на підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України було ухвалено резолюцію Генасамблеї ООН “Територіальна цілісність України” A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року;

брутальне порушення міжнародних норм, системні порушення прав людини, дискримінацію кримських татар та етнічних українців в окупованому Криму Генасамблея ООН засудила, ухваливши резолюції «Стан із правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі (Україна)» від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року;

у грудні 2018 року канцелярія прокурора Міжнародного Гаазького суду кваліфікувала збройну агресію РФ як “міжнародний збройний конфлікт між Україною і Російською Федерацією, який виник не пізніше, ніж 26 лютого 2014 року”. До ситуації в Криму лишається застосованим право міжнародних збройних конфліктів і після 18 березня 2014 року, тому що на півострові фактично зберігається стан окупації;

Україна має міжнародно визнані державні кордони, а також є однією з країн-засновниць ООН, з 1945 року УРСР була представлена в ООН окремо від СРСР;

в Україні відсутня дискримінація “російськомовних”.

Користуючись нагодою, Посольство України хотіло б наголосити на вдячності українського народу Республіці Болгарія за послідовну підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності Української держави, невизнання і засудження злочинної російської окупації АР Крим, а також окремих районів Донецької і Луганської області.