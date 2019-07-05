"Втеча з Криму": в Україні знімуть фільм за скандальним оповіданням

В Україні знімуть фільм за мотивами оповідання болгарського новеліста Светослава Нахума “Втеча з Криму”, яка спричинила скандал в творчих і політичних колах Болгарії.

Про це Укрінформу повідомили джерела в Посольстві України в Болгарії, а також підтвердив автор оповідання.

“До мене звернулися продюсери компанії Ganzafilm Productions (Київ) з пропозицією, і я вже пишу сценарій для художнього фільму під назвою "Втеча з Криму". Фільм буде присвячений всім жертвам та біженцям від агресії та окупації Криму, він стане універсальним посланням свободи від України усьому світу”, - сказав автор оповідання Нахум.

Як повідомлялося, у квітні в Софії в місцевій Спілці письменників відбулася презентація книги болгарського новеліста Светослава Нахума "Втеча з Криму", де автор розповідає історію жінки, яка була змушена залишити Крим після російської анексії.

Посол України в Болгарії Віталій Москаленко під час презентації твору в Софії зазначив, що "події описані талановито, в художній спосіб викладено істину, і написане нікого не залишить байдужим".

Утім, у Спілці болгарських письменників така інтерпретація кримських подій їхнім колегою викликала несприйняття, і вони опублікували критичну декларацію, в якій глава Спілки письменників Болгарії Боян Ангелов відмежувався як від презентації збірника, так і загалом від творчості Нахума.

В результаті скандалу Нахум вийшов зі Спілки письменників Болгарії, протестуючи проти звинувачень у русофобстві.

Зі свого боку українське Посольство в Болгарії виступило на захист автора і його переконань, підтвердивши відсутність в книзі маніпуляцій з фактами та змістом.

У відповідь Спілка письменників Болгарії заявила про те, що буде ініціювати перед Народними зборами Болгарії питання про відкликання українського посла.

Згодом члени Атлантичної ради Болгарії (Atlantic Council of Bulgaria) засудили дії Спілка письменників Болгарії та заявили про наміри провести Національний круглий стіл про роль болгарської інтелігенції в економічному і духовному прогресі нації, захисту євроатлантичних і національних цінностей в Болгарії.