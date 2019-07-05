Вакарчук висловив свою позицію щодо кримськотатарської автономії

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що кримськотатарське питання має розглядатися в контексті загальноукраїнського.

Про це Вакарчук розповів в інтерв’ю Радіо Свобода у контексті запитання про кримськотатарську автономію.

"Я прибічник того, щоб кримськотатарське питання розглядалося в контексті загальноукраїнського питання. Кримські татари як спільнота дуже патріотично по відношенню України та її інтересів повелися. Кримські татари своїм прикладом показують, що політична українська нація, про яку ми говоримо – це люди різних етносів та національностей, це люди, які мають різний культурний бекграунд, але разом відчувають себе частиною України. Я впевнений, що в цьому сенсі права кожного етнічного народу на своє самовираження, культуру і плекання свого походження та своєї ідентичності є дуже важливими для України", - зазначив Вакарчук.

У контексті деокупації Криму він наголосив на необхідності потужного міжнародного дипломатичного, санкційного тиску на Росію. А з іншого боку, потрібно робити все, щоб ситуація на контрольованій урядом території поліпшувалася – як економічно, так і політично.

"Щоб у нас ставало менше корупції, щоб у нас були чесні суди, щоб у нас ставала краща конкуренція в бізнесі, чесніша, щоб продуктивність праці зросла. Щоб приходило більше інвестицій - як внутрішніх українських, так і прозорих західних. Чим більше та територія, яку ми контролюємо, буде успішною, чим більше будуть відчувати українці щоденно, що їхнє життя покращується, тим сильнішою буде переговорна позиція України", - переконаний лідер "Голосу".

На його думку, якщо Україна стане прикладом вільної держави з рівними правилами гри для всіх, тоді буде простіше повернути і Крим, і Донбас.

"Плюс нам потрібно підсилювати українську армію. Повертати військовим способом Крим чи Донбас – це одне, а не давати ворогу ступити зайвого метра території – це зовсім інше”, - додав Вакарчук.