Полозов не має сумніву, що справа полонених моряків - у пріоритеті Зеленського

“Для мене передусім важливо було, щоб питання військовополонених моряків залишалося в пріоритеті і у нової адміністрації (Офісі Президента України - ред.). Після зустрічі Президента Зеленського з родичами військовополонених, після обговорення всіх питань, які необхідні, у мене немає ніяких сумнівів, що ця справа знаходиться в пріоритеті”, - заявив адвокат.

Відповідаючи на запитання, чи спілкується він напряму з Офісом Президента, аби інформувати про стан судових справ, Полозов зазначив, що ще на початку діяльності групи адвокатів офіс українського омбудсмена Людмили Денісової було визначено як центр комунікації з різними державними органами України.

“Немає необхідності мені йти до міністра закордонних справ чи міністра юстиції, всі необхідні питання ми формулюємо і передаємо їй (Людмилі Денісовій - ред.). І вже в рамках своїх повноважень, передусім як представник парламенту, вона співпрацює з органами виконавчої влади”, - зазначив керівник групи адвокатів.

Полозов також повідомив, що робота зі звільнення моряків триває, і днями він зустрічався з Денісовою. “Ніяких нарікань на органи державної влади у мене немає. Ті питання, які були пов'язані з публічним конфліктом, що відбувся (між Президентом та міністром закордонних справ - ред. ), я сподіваюсь, що подібні ситуації більше не будуть створюватись надалі, оскільки вони позитивно навряд чи можуть вплинути”, - вважає Полозов.

На його думку, тільки спільні дії адвокатів, преси, українського суспільства та світового співтовариства можуть привести до позитивного результату у справі звільнення українських військовополонених моряків.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України та 24 українських моряків.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.

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Між тим 25 червня МЗС України отримало ноту від РФ, у якій міститься пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українська сторона відкинула таку пропозицію.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін констатував, що нота МЗС Росії щодо умов звільнення полонених українських моряків була нічим іншим, як черговою дипломатичною та правовою пасткою. За його словами, Росія фактично висунула Україні три умови: визнати, що українські моряки могли вчинити злочин; визнати правомірність судового процесу над ними за російським законодавством; “прогнутися” перед російським кримінально-процесуальним кодексом і опосередковано визнати анексію Криму.

Водночас Президент Зеленський розкритикував роботу українського МЗС, заявивши, що Клімкін не обговорив із ним відповідь на ноту Росії щодо моряків.