В Україні стартувала міжнародна конференція з морського права

У Києві розпочала роботу міжнародна науково-практична конференція з морського права.

Участь в заході беруть представники Міноборони, Генштабу ЗСУ, командування Військово-морських сил, МЗС, МінТОТ, Мін’юсту, посольств іноземних держав, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою конференції я би визначив три моменти: обговорення міжнародно-правової відповідальності РФ за порушення норм Міжнародного морського права, стан виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, інформування українського суспільства, міжнародної спільноти з питань незаконності дій Російської Федерації в галузі міжнародного права в Азово-Чорноморському регіоні, визначення подальших шляхів для посилення міжнародно-правової відповідальності РФ як держави агресора, а також відшкодування завданих нею збитків", - заявив директор Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міноборони Микола Садовський.

Під час конференції учасники розглянуть міжнародно-правову класифікацію та наслідки агресивних дій Російської Федерації в Азово-Чорноморському регіоні; порушення Росією прав громадян України на тимчасово-окупованих територіях та реагування на них з боку України; Міжнародно-правові наслідки невиконання Російською Федерацією рішень міжнародних організацій та напрямки випереджувального міжнародно-правового реагування на загрози міжнародній безпеці з боку Росії.

Крім того, учасники обговорять питання правового захисту військовополонених у міжнародних інстанціях та основні положення рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року стосовно Російської Федерації та міжнародно-правові наслідки.

Очікується, що координатор групи адвокатів Миколи Полозов поінформує учасників заходу про правове супроводження захисту прав українських військовослужбовців, захоплених РФ 25 листопада 2018 р.

Міжнародна науково-практична конференція з морського права / Фото: Володимир Тарасов. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України та 24 українських моряків.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна звільнити заарештованих і повернути Україні затримані разом з ними кораблі ВМФ. У відповідь в МЗС РФ заявили, що керченський інцидент нібито не підпадає під юрисдикцію цього трибуналу.