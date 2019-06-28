У Росії підрахували "збитки" від перебування Криму у складі України

Упущена вигода за період перебування Криму в складі України (за час від розпаду СРСР і до анексії півострова Росією) оцінюється у 2,5 трильйона рублів.

Про це заявили в «Госсовете» анексованого Росією півострова, повідомляє ТАСС.

«Глава підгрупи, яка аналізувала економічний блок і ЖКГ, заступник голови комітету з економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики Ольга Виноградова повідомила, що для аналізу економічних втрат за основу був узятий показник внутрішнього валового продукту станом на 1991 і 2013 роки, таким чином, сума упущених вигод склала 2,5 трлн рублів », - йдеться в повідомленні.

За її словами, попередній «збиток», понесений суб'єктами господарювання, склав 1 млрд рублів, недоотриманих вигод - 1,5 млрд рублів.

Ще одна претензія «Госсовета» Криму до України полягає в тому, що «по лінії ЖКГ на утримання водопровідних, каналізаційних систем, насосних станцій виділялося тільки 5% від норми». За словами Виноградової, «це призвело до того, що до 2014 року знос устаткування водостічних станцій склав 87%, водопровідних і насосних - 76%, каналізаційних - 54%, мережі водопостачання - 55%. Тобто наочно видно - Крим було недофінансовано», - наводяться слова Виноградової в повідомленні.

Як повідомлялося, президія підконтрольного Росії «Госсовета Крыма» 9 квітня сформувала робочу групу для аналізу «збитку», нібито, нанесеного автономній республіці під час перебування у складі України з моменту розпаду Радянського Союзу і до часу незаконної анексії Криму Росією у березні 2014 року.

У березні спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував за допомогою європейських парламентських структур зобов'язати Україну компенсувати Криму «економічні втрати від перебування в її складі».

Як відомо, в травні 2014 року міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що збитки України від російської анексії Криму на той момент перевищили один трильйон гривень.

Міністр підкреслив, що розмір збитків постійно оновлюється, постійні щоденні втрати України також ростуть, оскільки Україна не має змоги користуватися підприємствами, які знаходяться на окупованій території, а також РФ незаконно видобуває і викрадає газ, який належить Україні.

У березні 2016 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос уточнив, що один трильйон гривень - це попередньо доведена експертами сума збитків України від втрати нерухомості та інфраструктури держпідприємств, без урахування територіальних втрат і приватної власності на території півострова.

У позові України до Росії про компенсацію економічних втрат від анексії Криму, поданому до Європейського суду з прав людини (лютий 2019 року) сума збитку України оцінювалася в 100 мільярдів доларів.

26 листопада 2018 року Арбітражний суд в Парижі прийняв рішення задовольнити вимогу про компенсацію збитків "Ощадбанку" (Київ), завданих анексією Криму Росією, у розмірі $ 1,3 млрд,