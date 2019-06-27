У Києві відсвяткували День кримськотатарського прапора

Завдяки кримськотатарському прапору, який повернувся в Україну після подорожі 28-ми країнами і чотирьма континентами, світ дізнався, що насправді відбувається в Криму.

Про це в середу в Києві на відкритті міжнародного форуму, присвяченого Дню кримськотатарського прапора, розповів координатор акції «Об'єднані прапором - #LIBERATECRIMEA» Ескендер Барієв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завдяки нашій міжнародній акції світ дізнався, що є кримськотатарський народ, є його прапор. Світ дізнався про те, що відбувається в Криму, про те, що російські окупанти порушують у Криму права кримських татар і українців", - сказав Барієв.

Він подякував активістам і міжнародним волонтерам, зусиллями яких коло друзів кримськотатарського народу, коло друзів України поповнилося сотнями активістів, політиків, депутатів і представників інтелігенції цих країн.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який виступив на конференції, акція за участю кримськотатарського прапора показала світові, що "на тлі геополітичної кризи" і "здачі інтересів України в ПАРЄ" сама Україна і кримські татари не здаються і ніколи не змиряться з окупацією Криму.

У столиці провели ходу до Дня кримськотатарського прапора / Фото: Данііл Шамкін. Укрінформ

Він подякував дипломатам країн, де проходили заходи, пов'язані з кримськотатарським прапором, за допомогу активістам і міжнародним волонтерам.

Чубаров запропонував активістам надалі використовувати накопичений в ході акції досвід з метою "акцентувати увагу міжнародної спільноти на Кримі".

"Якщо в кожній з 28-ми країн обрати хоча б по три вагомих і авторитетних політика, у нас буде 84 людини, яких можна було б задіяти в міжнародному форумі з проблем Криму і відновлення територіальної цілісності України", - сказав глава Меджлісу.

Читайте також: На адмінмежі з Кримом підняли кримськотатарський прапор

Чубаров запропонував форум за участю таких політиків провести в Києві вже цієї осені.

В рамках Дня кримськотатарського прапора в Києві в цей день також пройшов автопробіг, який стартував від політехнічного інституту (КПІ). Крім того, Хрещатиком пройшла хода з 40-метровим кримськотатарським прапором.

На завершення дня на Майдані Незалежності відбувся мітинг, присвячений національному символу кримських татар.

Читайте також: Канадські депутати виступили на захист кримських татар

Нагадаємо: 26 червня в Україні відзначають День національного прапора кримських татар. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який відбувся 26-27 червня в Сімферополі в 1991 році.

Прапор кримських татар - полотнище блакитного кольору із зображеним на ньому знаком - тамгою золотого кольору.