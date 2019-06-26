Кримські окупанти звинуватили в "екстремізмі" адвокатку з Сімферополя

У середу, 26 червня, в День кримськотатарського прапора адвокат Еміне Авамілева отримала від представників окупаційної влади в Криму попередження про "неприпустимість екстремістських дій".

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"26 червня 2019 року адвокату Еміне Авамілевій було вручено попередження про неприпустимість порушення законодавства про екстремістську діяльність і законодавства про зібрання, мітинги, демонстрації", - повідомляє "Кримська солідарність".

В отриманому Еміне Авамілевою документі йдеться, що її визнають ініціатором деяких акцій.

За словами адвоката, співробітник так званої кримської прокуратури так і не зміг пояснити, кого вони мають на увазі під "деструктивно-налаштованою групою осіб", а також, що мається на увазі під "екстремістською і націоналістичною символікою".

Проте, зазначила Авамілева, в числі "ініціаторів і організаторів" всіх цих "протиправних акцій" її персона присутня.

Подібні "листи щастя", повідомила адвокат, кримські татари традиційно отримують напередодні або в день проведення знаменних для кримськотатарського народу заходів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня попередження про "неприпустимість екстремістських дій" від представників окупаційної влади в Криму отримав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.

Нагадаємо, 26 червня в Україні відзначають День національного прапора кримських татар. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня у Сімферополі в 1991 році.

Прапор кримських татар - полотно блакитного кольору із зображеним на ньому знаком - тамгою золотого кольору.