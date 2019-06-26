Окупанти "взяли на олівець" учасника автопробігу до Дня кримськотатарського прапора

Російські силовики намагалися вручити «застереження від екстремістської діяльності» активісту Наріману Джелялову у зв'язку зі святкуванням в окупованому Криму Дня кримськотатарського прапора.

Про це повідомляє сайт "Крим.Реалії".

"Співробітники підконтрольної Росії прокуратури Сімферопольського району Криму спробували вручити кримськотатарському активісту Наріману Джелялову «застереження від екстремістської діяльності». Співробітники прийшли до Джелялова додому, однак, не знайшовши його, зв'язалися з ним по телефону, а пізніше відправили застереження на електронну пошту", - йдеться у повідомленні.

За словами активіста, з учорашнього дня він бере участь в автопробігу по регіонах Криму, вітаючи друзів з Днем кримськотатарського прапора.

«Як багатьом відомо, я перебуваю в дорозі разом з друзями, їжджу по Криму, відвідую в різних районах друзів, вітаю з майбутнім Днем прапора (26 червня - День кримськотатарського прапора - ред.). В цей час мені зателефонувала дружина і сказала, що до нас додому знову приїхали співробітники органів. Пізніше співробітниця сімферопольської районної прокуратури зателефонувала все-таки мені і повідомила, що вони хочуть вручити мені застереження, але так як я перебуваю далеко, я домовився з ними, щоб вони відправили мені його по електронній пошті », - розповів Джелялов.

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За його словами, він вже ознайомився з документом, і це «Застереження про неприпустимість порушення законів Російської Федерації про екстремізм» схоже на багато попередніх, які раніше йому вручали перед 18 травня - Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У тексті "постанови" вказується, що активіст, за інформацією прокуратури, є організатором масових акцій, приурочених до Дня кримськотатарського прапора, в яких він має намір використовувати екстремістську символіку.

«У будь-яких заходах, в яких я беру участь, я не використовую і ніколи не використовував будь-яку екстремістську символіку. Мій улюблений кримськотатарський прапор ніде в світі не є екстремістською символікою», - підкреслив Джелялов.

26 червня в Україні відзначають День національного прапора кримських татар. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня у Сімферополі в 1991 році.

Прапор кримських татар являє собою полотно блакитного кольору із зображеним на ньому знаком - тамгою - золотого кольору.