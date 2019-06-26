Чубаров закликає українців проявити солідарність у День кримськотатарського прапора

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав усіх проявити солідарність з кримськими татарами і взяти участь у заходах, приурочених до Дня кримськотатарського прапора.

Про це Чубаров написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дорогі друзі! Ви маєте можливість висловити солідарність з Кримом і з кримськими татарами, ставши сьогодні поруч з ними, плече в плече, на заходах, присвячених Дню кримськотатарського прапора і які проводяться як на материковій частині України, так і в тимчасово окупованому Криму", - написав політик.

За його словами, сьогодні, в день, коли по всьому світу відзначається День кримськотатарського прапора, у різних містах України відбудуться масові заходи, присвячені національному символу кримських татар.

"Для нас особливо важливо, що в тимчасово окупованому Криму, попри заборону окупантами, організовані масові флешмоби з демонстрацією кримськотатарського прапора", - підкреслив Чубаров.

Голова Меджлісу нагадав, що у Києві заходи, приурочені до Дня кримськотатарського прапора, відкриються о 12 годині в Київській міській державній адміністрації (вул. Хрещатик, 36) на урочистій церемонії відкриття виставки «Об'єднані прапором».

З 17.30 до 19.00 відбудеться конкурс дитячого малюнка на Майдані Незалежності.

О 18.30 розпочнеться хода Хрещатиком з 40-метровим кримськотатарським прапором.

Місце збору учасників ходи - на тротуарі навпроти будинку по вул. Хрещатик, 29. Завершення ходи відбудеться на Майдані Незалежності.

На 19.00 на Майдані Незалежності запланований мітинг присвячений Дню кримськотатарського прапора.

Нагадаємо, 26 червня в Україні відзначають День національного прапора кримських татар. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня в Сімферополі в 1991 році.

Прапор кримських татар - полотно блакитного кольору із зображеним на ньому знаком - тамгою золотого кольору.