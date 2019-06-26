Під час церемонії заступник постійного представника Президента України в Криму Ізет Гданов зазначив, що нині цей кримськотатарський прапор є символом боротьби за волю, за свободу, за право мирно жити у власному домі, на власній землі, в українському Криму.

На адмінмежі з Кримом підняли кримськотатарський прапор / Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

«Знаю, що Крим буде вільним, що на кожній адмінбудівлі будуть майоріти два прапора - державний прапор України і прапор кримськотатарського народу, а окупанти понесуть повну відповідальність за злочини, вчинені ними в Криму. Україна ніколи не забуде загиблих та поранених під час збройної агресії РФ, спробу окупації півострова, 24 полонених українських моряків, більше 100 політв’язнів, 170 кримських дітей, які ростуть без батьків», - сказав Гданов.

Як повідомлялося, в Україні 26 червня відзначається День кримськотатарського прапора.

Цього дня 1991 року у Сімферополі розпочав діяльність другий Курултай кримськотатарського народу, що відбувся через 74 роки після першого Курултаю, який проходив 1918 року у Бахчисараї. Вперше кримськотатарський прапор був прийнятий Курултаєм кримських татар у 1917 році, одразу після Лютневої революції. Поновлений 30 червня 1991 року, після прийняття Україною незалежності.