У центрі Києва відкрили виставку “Об’єднані прапором –#LiberateCrimea”

У відкритті виставки взяли участь координатор акції “Об'єднані прапором – #LiberateCrimea”, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та інші.

Відкриття виставки "Об`єднані прапором - #LIBERATECRIMEA" в Києві / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

LiberateCrimea – міжнародний громадський рух за деокупацію Криму і солідарність із кримськотатарським народом. Він спрямований на посилення голосу громадянського суспільства.

Як відомо, 26 червня в Україні відзначають День національного прапора кримських татар. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня в Сімферополі у 1991 році.

Прапор кримських татар - полотно блакитного кольору із зображеним на ньому знаком - тамгою золотого кольору.