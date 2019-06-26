Слуцький вважає рішення ПАРЄ щодо РФ "кроком до визнання Криму російським"

Голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що результати голосування учасників Парламентської асамблеї Ради Європи, яка в повному обсязі підтвердила повноваження російської делегації, є кроком до визнання Криму російським.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова Слуцького в ефірі телеканалу Росія-1.

"Своїм голосуванням щодо поправок (про статус Криму як окупованої української території - ред.) до прийнятої зараз доповіді, які кваліфікованою більшістю у дві третини голосів Парламентської асамблеї Ради Європи були обвалені, по суті справи, зроблений перший знаковий крок до визнання Криму російським країнами Ради Європи», - заявив російський депутат, який також претендував на пост віцепрезидент ПАРЄ.

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Як повідомляв Укрінформ, Леонід Слуцький в середу не був обраний віцепрезидент ПАРЄ — він не набрав достатньої кількості голосів. ПАРЄ проведе другий тур голосування.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великобританії, Латвії та інших країн.

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Раніше, в ніч проти 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, що дозволяє російській делегації повернутися до роботи в Асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 - утрималися. Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї та її структурах.

Українська делегація на знак протесту припинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.

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26 червня Асамблея ратифікувала повноваження російської делегації.

Національні делегації України, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Словаччини заявили про початок консультацій з національними парламентами та урядами про спільні дії у відповідь на безумовне підтвердження повноважень і повернення всіх прав в Асамблеї російської делегації.