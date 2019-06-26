Сім делегацій їдуть із ПАРЄ додому для консультацій

Національні делегації семи країн-членів ПАРЄ заявили про початок консультацій із національними парламентами та урядами щодо спільних дій у відповідь на безумовне підтвердження повноважень та повернення усіх прав в Асамблеї російській делегації.

Про це йдеться у заяві національних делегацій України, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Словаччини, яка є у розпорядженні власного кореспондента Укрінформу у Страсбурзі.

Заява була оприлюднена після голосування за повне відновлення повноважень делегації РФ.

«Ми повертаємося додому, щоб провести консультації з нашими парламентами і урядами про спільні дії в Асамблеї на наступних сесіях. Ми бажаємо удачі новообраному генеральному секретарю (Ради Європи – ред.) і сподіваємося, що вона/він знайде шлях для вирішення цієї безпрецедентної кризи довіри, яка буда створена цього тижня», - наголошується у заяві.

Як прокоментував демарш представник грузинської делегації у ПАРЄ Георгій Канделакі, найголовніше сьогодні – це продемонструвати єдність в Асамблеї в умовах, коли повноваження повертаються країні-агресору та втрачається довіра до спроможності організації дійсно захищати права людей.

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Грузинський парламентарій зазначив, що не всі, але багато депутатів від делегацій, які долучилися до заяви, також призупиняють участь у літній сесії ПАРЄ та не братимуть участі у виборах нового генсека Ради Європи.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї.

У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Українська делегація у знак протесту на присутність російської делегації оскаржила повноваження РФ та призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду повноважень російської делегації.

У середу Асамблея ратифікувала повноваження російської делегації.

Делегати не підтримали оскарження повноважень російської делегації, а також не проголосували за поправки, внесені переважно українськими і британськими депутатами, запровадити відносно РФ деякі санкції, включаючи заборону брати участь у моніторингових місіях Асамблеї (наприклад, спостерігати від ПАРЄ за парламентськими виборами в Україні).

Раніше Регламентний комітет ПАРЄ звернувся до Венеційської комісії РЄ за роз'ясненням, чи є російські депутати в ПАРЄ легітимними, адже були обрані з урахуванням протиправного голосування на території окупованого Криму.