Захоплені українські кораблі зникли з порту Керчі - ЗМІ

Українські військові катери «Нікополь» (P176) і «Бердянськ» (U175), а також буксир «Яни Капу» (А947), захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в анексованій Керчі, де вони знаходилися останні місяці.

Про це повідомляє у вівторок Крим.Реалії.

«Українські кораблі перемістили в невідомому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Напередодні журналісти видання сфотографували акваторію порту військової частини російської берегової охорони в центрі Керчі і виявили, що українські військові катери, які раніше знаходилися під маскувальною сіткою біля причальної стінки, відсутні.

Крім того, тут ще знаходився буксир «Яни Капу», захоплений разом з військовими кораблями. Однак, станом на наступний день, уранці 25 червня, буксир на стоянці суден «Генмол» також вже відсутній.

У прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли й захопили три плавзасоби ВМС України - катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу» - які прямували з Одеси до Маріуполя.

ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів, відомство стверджує, що три українських військових кораблі «незаконно перетнули держкордон Росії».

Російські суди в Криму заарештували 24 українських військових, обвинувативши їх за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Всіх українських військовослужбовців доставили в Москву.

Прокуратура АРК визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у ряді європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості і деескалації напруги.

25 травня 2019 року Міжнародний Трибунал по морському праву зобов'язав Росію негайно звільнити три українських військових кораблі, а також звільнити 24 захоплених українських моряків. Обидві сторони повинні надати Трибуналу звіт про виконання рішення не пізніше 25 червня 2019 року, за необхідності президент Трибуналу має право вимагати додаткову інформацію про виконання.