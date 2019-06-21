У Кремлі заявили, що процес взаємного звільнення ув'язнених не може бути швидким
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК.
Пєсков заявив, що у російської сторони «є готовність» до взаємного звільнення ув'язнених, а в української сторони, на його думку, «є розуміння необхідності просування в цій сфері».
Прес-секретар Кремля вважає, що потрібна двостороння робота, «яка не може бути відкритою і публічною».
«Тому варто набратися терпіння», - резюмував Пєсков.
Як повідомлялося, 20 червня на «Прямій лінії» президент Росії Володимир Путін заявив, що процес обміну ув'язненими між Росією і Україною повинен бути «комплексним», а також підтвердив, що думає про можливість обміну українського політв'язня Олега Сенцова на головного редактора "РІА Новини- Україна "Кирила Вишинського.
Останнє велике звільнення полонених відбулися 27 грудня 2017 року.