Путін не заперечує можливість обміну Вишинського на Сенцова або полонених моряків

Путін не заперечує можливість обміну Вишинського на Сенцова або полонених моряків

Укрінформ
Володимир Путін заявив, що в Кремлі пам'ятають про арештованого в Києві головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського і розмірковують про можливість його обміну на когось з українських громадян.

Про це він сказав на традиційному спілкуванні з журналістами після закінчення «прямої лінії».

«Ми думаємо про це, ми не забули», - заявив Путін, відповідаючи на запитання російського журналіста, чи варто обміняти Вишинського на «Сенцова, моряків, кого завгодно».

Як повідомлялося, керівника "РИА Новости-Украина" Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, яка містилася на інтернет-ресурсі "РИА Новости-Україна", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

Вишинського заарештували без права внесення застави та оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він всі обвинувачення заперечує.

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Пізніше Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна за захистом.

7 травня Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинському до 22 липня.

27 травня Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу захисту Вишинського про затримання.

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