Путіну не сподобалася заява Зеленського щодо сепаратистів

Путіну не сподобалася заява Зеленського щодо сепаратистів

Укрінформ
Президент Росії Володимир Путін висловив невдоволення нещодавньою заявою Президента Володимира Зеленського, що Україна не буде спілкуватися з сепаратистами, які перебувають під контролем РФ.
Таку заяву Путін зробив під час "Прямої лінії з Володимиром Путіним", що транслюється російськими ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз що відбувається: будучи за кордоном в Парижі, він (Зеленський, - ред.) заявив, що не збирається розмовляти з сепаратистами, а як тоді вирішувати цю проблему», - сказав Путін.

Це він заявив у відповідь на пропозицію «зробити перший крок назустріч новому Президенту України».

Далі Путін звинуватив українську сторону в тому, що не припинена економічна блокада окупованих територій. Також Путін назвав Зеленського «талановитою людиною» і сказав, що те, що той робив у КВК у 2000-х роках, було «талановито і смішно», а те, що Зеленський робить зараз - «не смішно».

Нагадаємо, 17 червня на пресконференції після зустрічі президента Франції Франсуа Макрона і президента Володимира Зеленського президент України заявив: «Ми не готові на прямий діалог з сепаратистами».

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