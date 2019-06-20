Путіну не сподобалася заява Зеленського щодо сепаратистів

«Зараз що відбувається: будучи за кордоном в Парижі, він (Зеленський, - ред.) заявив, що не збирається розмовляти з сепаратистами, а як тоді вирішувати цю проблему», - сказав Путін.

Це він заявив у відповідь на пропозицію «зробити перший крок назустріч новому Президенту України».

Далі Путін звинуватив українську сторону в тому, що не припинена економічна блокада окупованих територій. Також Путін назвав Зеленського «талановитою людиною» і сказав, що те, що той робив у КВК у 2000-х роках, було «талановито і смішно», а те, що Зеленський робить зараз - «не смішно».

Нагадаємо, 17 червня на пресконференції після зустрічі президента Франції Франсуа Макрона і президента Володимира Зеленського президент України заявив: «Ми не готові на прямий діалог з сепаратистами».