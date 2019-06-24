У ПАРЄ показали листи полонених Росією українських моряків
Геращенко виступила на літній сесії Асамблеї, де розкритикувала безумовне повернення російської делегації, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«Ось листи від українських моряків, отримані із в'язниці «Лефортово». Вони дякують усім за підтримку та чекають на звільнення», - розповіла Геращенко.
Вона нагадала ПАРЄ, що з початком російської агресії проти України вже загинуло понад 13 тис. людей, та РФ утримує сотні українських політичних в'язнів.
Як повідомляв Укрінформ 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ.
25 червня минає місячний термін, до закінчення якого за рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права російська сторона повинна безумовно звільнити 24 українських військовополонених моряків.