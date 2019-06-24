У ПАРЄ показали листи полонених Росією українських моряків

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко показала у Парламентській асамблеї Ради Європи листи із московського слідчого ізолятора «Лефортово», де протиправно утримуються 24 полонені українські військові моряки.

Геращенко виступила на літній сесії Асамблеї, де розкритикувала безумовне повернення російської делегації, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Ось листи від українських моряків, отримані із в'язниці «Лефортово». Вони дякують усім за підтримку та чекають на звільнення», - розповіла Геращенко.

Вона нагадала ПАРЄ, що з початком російської агресії проти України вже загинуло понад 13 тис. людей, та РФ утримує сотні українських політичних в'язнів.

Як повідомляв Укрінформ 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ.

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25 червня минає місячний термін, до закінчення якого за рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права російська сторона повинна безумовно звільнити 24 українських військовополонених моряків.