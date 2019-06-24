Геращенко прийшла до ПАРЄ у футболці з портретом Сенцова

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко прийшла на дебати у Парламентській асамблеї Ради Європи щодо повернення російської делегації у футболці з портретом політв'язня Олега Сенцова.

Про це вона написала у Facebook.

“На дебати по поверненню російської делегації одягла футболку з портретом Олега Сенцова й взяла з собою листи моряків, аби нагадати європейським політикам про наших бранців”, - пише Геращенко.

До цього політик додала, що “з початку російської агресії Асамблея ухвалила десятки резолюцій, однак, РФ не виконана жодної з них”.

“Асамблея засудила незаконний референдум у Криму, закликала припинити переслідування кримськотатарського народу та надати повний доступ місії ОБСЄ.Не виконано! Асамблея засудила невиконання Росією Мінських угод, закликала припинити вогонь і звільнити всіх заручників та політв’язнів, а також у співпраці з МКЧХ провести пошук зниклих безвісти. Не виконано!”, - наголосила Геращенко.

Вона також підкреслила, що нині “кількість політв’язнів Кремля сягає близько 100 осіб й десятків заручників з окупованого Донбасу. Всі вони утримуються в повній ізоляції, без дозволу на листування чи відвідування структурами МКЧХ, іншими міжнародними організаціями”. Геращенко нагадала, що Кремль продовжує незаконно утримувати Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба та інших.

“В рамках роботи гуманітарної групи в Мінську ми десятки разів закликали російську сторону звільнити бранців, однак Росія займає деструктивну позицію”, - пише Геращенко.

Вона підкреслила, що “Російська Федерація не виконала жодних резолюцій, ухвалених Асамблеєю. Разом з тим, ціною руйнування цінностей і принципів та механізмів впливу Ради Європи обговорюється питання надання індульгенції Росії за всі скоєнні нею злочини.

Ми не будемо голосувати за такі рішення і закликаємо колег не займатися фарисейством. І захистити фундаментальні цінності Ради Європи”, - резюмувала політик.

Як повідомляв Укрінформ 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проєкт резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.