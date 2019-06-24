Геращенко розповіла, як "відбивалася" від камер Скабєєвої біля ПАРЄ

Російські пропагандисти у Страсбурзі чатують на українську парламентську делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи під парканами та кущами.

Про це написала у Facebook перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Мій ранок розпочався з пробіжки у супроводі камери скабєєвоі (Ольга Скабєєва - російська пропагандистка, журналістка та телеведуча на телеканалі «Росія 24» - ред.). Тепер вона чатує українську делегацію під парканами і кущами. Й мчала за мною до ПАРЄ. Відмахнулася від неї як від настирливої навозної мухи, без жодного слова, гидую", - розповіла Геращенко.

Вона прогнозує "спекотний" день у ПАРЄ. Зокрема, за її словами, вже йдуть спекотні дебати у групі EPP й щодо рапорту про повернення російської делегації, й щодо рапорту про МН17.

"В голові не вкладається, як європейці збираються повертати російську делегацію, коли слідча група в ці дні напряму заявила про причетність РФ до цього жахливого злочину", - наголосила Геращенко.

Вона підкреслила, що українська делегація буде протистояти цьому сценарію: "Всі попередні роки наша делегація за підтримки президента і МЗС відбивала сценарії Кремля. Сьогодні - лобісти Путіна підняли голову, й готові до фактичної легітимізації дій РФ, закрити очі на всі їх злочини".

Як повідомляв Укрінформ, у ПАРЄ в Страсбурзі посилили заходи безпеки та обмежили роботу представників телеканалів у кулуарах.

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За неофіційною інформацією, мотивами такого рішення є запобігання конфліктним ситуаціям, які, зокрема, на минулих сесіях ПАРЄ активно провокувалися представницею «Россия 24» Ольгою Скабєєвою. Кілька народних депутатів зі складу української делегації в ПАРЄ зробили офіційні звернення до керівництва Асамблеї з проханням обмежити їх від неетичної поведінки співробітників російського телеканалу.

Як повідомлялося, упродовж 24-28 червня у Страсбурзі проходитиме літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.