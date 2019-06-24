У Парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі посилили заходи безпеки та обмежили роботу представників телеканалів у кулуарах.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі перед початком літньої сесії ПАРЄ у понеділок, 24 червня.

Обмеження полягають у дозволі проводити відеозйомку лише у визначеній зоні, окресленій стрічкою. Кожен акредитований телеканал має визначене місце. При цьому розстановка знімальних груп здійснена за національною приналежністю. Найближче до зали засідань розмістили шість українських телеканалів, далі - вісім російських.

Таким чином журналісти будуть обмежені працювати у так званому форматі динамічного стріму.

У ПАРЄ обмежили роботу журналістів у кулуарах/ Фото Андрія Лавренюка

За неофіційною інформацією, мотивами такого рішення є запобігання конфліктним ситуаціям, які, зокрема, на минулих сесіях ПАРЄ активно провокувалися представницею «Россия 24» Ольгою Скабєєвою. Кілька народних депутатів зі складу української делегації в ПАРЄ зробили офіційні звернення до керівництва Асамблеї з проханням обмежити їх від неетичної поведінки співробітників російського телеканалу.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 24-28 червня у Страсбурзі проходитиме літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Головним питанням порядку денного засідання може стати скасування або значне обмеження санкційного механізму Асамблеї, що може призвести до повернення російської делегації.

Регламентний комітет ПАРЄ раніше затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати запровадження санкцій проти російської делегації та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Росія була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи в квітні 2014 року у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.

У червні 2017 року російська сторона вдалася до фінансового шантажу РЄ, припинивши сплачувати внески до організації.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою цих внесків, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.