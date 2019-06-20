Росія нехтує рішенням Міжнародного трибуналу щодо моряків - командувач ВМС

"Ми чекаємо до 25 червня, коли рішення має бути приведене в дію. На жаль, я отримав сумну звістку із посольства України у Російській Федерації — слідчі поки що не передали справу адвокатам для ознайомлення. Це свідчить про те, що вони не встигають ознайомитися з нею, слідчі дії продовжуються і термін перебування моряків під вартою спливає 21 липня”, - зазначив Воронченко.

За словами командувача, Росія буде наполягати на тому, щоб Україна капітулювала перед нею, але дії світової спільноти і міжнародних організацій, зокрема, санкції призведуть до логічного завершення "і результат буде плачевний для всього державного устрою Російської Федерації як країни-агресора”.

“Ми зробимо все можливе для того, щоб якнайшвидше звільнити наших військових з цього заточення", - наголосив Воронченко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом щодо зобов’язання Росії звільнити захоплені військові кораблі та повернути їх під український контроль, припинити кримінальне переслідування 24 полонених моряків, а також звільнити їх і повернути в Україну.

Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі, а також звільнити 24 захоплених моряків.