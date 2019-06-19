Завершальний етап слідства стосовно українських моряків почнеться вкінці червня - Полозов

Координатор команди адвокатів військовополонених українських моряків Микола Полозов прогнозує початок завершального етапу слідчих дій в останніх числах червня - початку липня.

Про це Полозов написав у Facebook у групі «Захист військовополонених українських моряків».

"Завершився черговий виток слідчих дій стосовно військовополонених українських моряків. Усіх моряків та їх адвокатів слідство ознайомило з раніше призначеними і проведеними експертизами, загальне число яких перевищує 30. Серед них балістичні, вибухотехнічні, комп'ютерно-технічні, психолого-психіатричні, експертизи артилерійських установок і т. д.", - пише Полозов.

Він нагадує, що «вже понад 6,5 місяця військовополонені українські моряки перебувають в російських СІЗО, ізольовані один від одного, з забороною на побачення з близькими і з істотними обмеженнями в комунікаціях».

Наголошується, що за цей час багато міжнародних інстанцій прийняли документи, що визначають правовий статус захоплених моряків, і зобов'язують владу Російської Федерації вжити стосовно моряків дії юридичного і фактичного характеру.

«Це і січнева резолюція ПАРЄ, і доповідь УВКПЛ ООН, і наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права», - підкреслив адвокат. При тому влада Російської Федерації так і не зробила «очевидних і зрозумілих кроків» у пошуку компромісів і реалізації зобов'язань, що випливають з норм міжнародного права.

«Ми очікуємо початок завершального етапу слідчих дій в останніх числах червня - початку липня, а також судові засідання щодо продовження строків тримання під вартою, після чого настане стадія ознайомлення з матеріалами справи. Але це всередині, в рамках кримінальної справи в російській юрисдикції. А що буде відбуватися на зовнішньому контурі - це зона відповідальності дипломатів і політиків. Сподіваємося, вони добре виконають свою роботу», - резюмує Полозов.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

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Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії звертатися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.