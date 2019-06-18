ФСБ допитала військовополоненого моряка Гриценка

Адвокат військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка Микола Полозов повідомив, що у вівторок, 18 червня, відносно його підзахисного Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії.

Про це Полозов написав у Facebook.

"Сьогодні відбулися слідчі дії відносно військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка", - пише Полозов.

Він уточнив, що в рамках додаткового допиту Гриценко не повідомив нічого нового, крім відомостей, передбачених статтею 17 III Женевської конвенції. Адвокат уточнює, що в ході допиту копія наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25.05.2019, згідно з яким влада Російської Федерації зобов'язана негайно звільнити 24 українських моряків - членів екіпажів українських військових суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу», повернути самі захоплені кораблі, а також надати трибуналу звіт про виконання наказу до 25 червня 2019 року, була офіційно долучена до матеріалів кримінальної справи. Таким чином, російське слідство було сповіщене про існування цього документа і тих зобов'язань Російської Федерації, які у зв'язку з його ухваленням виникають.

До початку слідчих дій Полозову вдалося поспілкуватися з підзахисним. Той розповів, що півтора тижня тому його перевели в іншу камеру - назад в старий корпус, де немає гарячої води. Досі залишається складною ситуація з листами, які надходять з дуже великою затримкою.

«Поговорили з Денисом і про зустріч родичів військовополонених моряків з Президентом Володимиром Зеленським. Крім того, я повідомив Денису останні новини про поїздку Зеленського до Франції і про нещодавню заяву президента Франції Еммануеля Макрона про військовополонених моряків. Будемо сподіватися, що ці заяви отримають втілення в реальних справах», - повідомляє адвокат.

Гриценко був дуже здивований інформацією про майбутнє голосування щодо резолюції про повернення права голосу російській делегації в ПАРЄ. Адже в січні ця організація ухвалила резолюцію про негайне звільнення українських військових моряків, влада Росії так нічого досі й не зробила для її виконання - і тут же інша резолюція про повернення російської делегації. «Незалежно від віражів великої політики, Денис Гриценко як і раніше позитивно налаштований і вірить, що всі військовополонені моряки якомога швидше повернуться додому до своїх близьких», - резюмує Полозов.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.