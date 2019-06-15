Зеркаль: Маємо план, як змусити РФ виконати рішення Морського трибуналу ООН

До 25 червня 2019 року РФ має прозвітувати про виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів, і Україна має план, як змусити РФ виконати це рішення.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

“Ми працюємо над реалізацією саме наказу Міжнародного морського трибуналу щодо наших моряків. І я думаю, що в найближчому майбутньому ви побачите, як ми його будемо реалізовувати на майданчиках ООН”, - наголосила Зеркаль.

Вона також зазначила, що МЗС скерувало звернення до Росії з питанням про те, коли Україна може забрати моряків і кораблі.

“Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як вони виконали цей наказ, а далі у нас уже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ. Але поки що я про це говорити не буду”, - сказала заступник міністра.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України, які прямували з Одеси в Маріуполь, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують в СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 липня строк тримання під вартою всім захопленим морякам.

Суд ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення щодо тимчасових заходів за позовом України проти РФ, яким зобов'язав Росію негайно відпустити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

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