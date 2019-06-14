Україна vs Росія: Зеркаль підбила підсумки слухань у Гаазі

За підсумками цих двох тижнів судді мають вирішити, чи є юрисдикція по всіх заявлених Україною порушеннях.

“Росія бачить себе переможцем, якого не судять, тому заперечує саму можливість того, що її дії можуть розглядатися судом чи трибуналом. Ми ж вважаємо, що Росія - міжнародний правопорушник, який має бути притягнутий до відповідальності. Через це визнання юрисдикції Судом ООН і трибуналом з морського права буде перемогою. Для нас і для всього світу”, - написала у Facebook заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Вона також зазначила, що українська команда працювала день і вночі, щоб гідно представити позицію України у юридичній боротьбі з Росією.

Як повідомлялося, цього тижня у Гаазі проходили слухання за позовом України щодо порушення Росією права прибережної держави. Постійна палата третейського суду (ППТС) знаходиться в Палаці миру, тій самій будівлі, що й Міжнародний суд ООН, де з 3-7 червня проходили слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створений арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.