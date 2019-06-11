Україна vs Росія: суд у Гаазі може ухвалити рішення про юрисдикцію протягом півроку

“Дату і рішення трибуналу ми очікуємо протягом шести місяців. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але до кінця року точно отримаємо”, - сказала Зеркаль.

Вона також зазначила, що йдеться про юрисдикцію, тобто право суду розглядати справу по суті.

“Сподіваюся, що ми сьогодні переконаємо остаточно суд у тому, що в них є юрисдикція і що ми перейдемо до розгляду справи по суті”, - наголосила представник України.

За її словами, на контраргументи України представники РФ сьогодні реагують “мовчки, поки що”. Слово вони матимуть вже 13 червня. Завтра у слуханнях оголошено перерву.

“В четвер уранці ми почуємо протягом трьох годин їхні (російської сторони - ред.) заперечення на нашу позицію. У п’ятницю в другій половині дня ми закінчимо цей тиждень представленням української позиції, і будемо чекати після цього вже на позицію суду щодо вирішення справи по юрисдикції. Ми насправді дуже позитивно ставимося до того, що росіяни беруть участь у цьому процесі. І сподіваємося, що відповідно до Конвенції вони будуть поважати рішення трибуналу, так само як ми сподіваємося, що вони виконають рішення по наших моряках”, - заявила Зеркаль.

Вона також нагадала, що цей трибунал сформований двома сторонами. У грудні 2016 року вдалося досягти згоди з РФ щодо складу арбітрів. За її словами, влітку 2016 року була консультація в Мінську з представниками РФ.

“Ми надали своє бачення щодо порушень. Вони сказали, що не вважають, що це порушення, оскільки Крим - це їхня територія, тому вони не вважають, що будь-які їхні дії в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці є порушенням. Оскільки вони заявили цю позицію, в нас не було жодних підстав для продовження цих консультацій”, - сказала Зеркаль.

Сьогоднішні слухання триватимуть до 17:30 за місцевим часом. Нині виступає Україна, у понеділок свою позицію озвучила РФ. Завтра в слуханнях оголошено перерву. Другий раунд починається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, свою позицію висловить Україна.

Як повідомляв Укрінформ, Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 по 14 червня проводить слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створений арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

Фото: Софія Шовікова