Зеркаль у Гаазі: Росія незаконно зупинила 150 суден

Росія самовільно побудувала міст через Керченську протоку, зупиняє судна в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Про це під час свого виступу у Постійній палаті третейського суду в Гаазі, де за позовом України щодо порушення Росією права прибережної держави проходять слухання, наголосила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, Агент України Олена Зеркаль, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Росія втручається у міжнародне судноплавство та морську торгівлю. Вона будує мости, трубопроводи та прокладає кабелі, навіть не консультуючись із нами. Росія самовільно вирішила побудувати низький міст через Керченську протоку. Тепер, з огляду на цей міст, великі кораблі не можуть пройти до важливих українських портів – Маріуполя та Бердянська. А починаючи з квітня 2018 року Росія стала зупиняти судна в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці та заважати їм. Ба більше, Росія зупиняла судна за кілька миль від українських портів. Ці дії становлять серйозне погіршення спору, який розглядається цим Арбітражним Трибуналом, і ми повідомляли трибунал про це погіршення у своєму листі від 27 листопада 2018 року. У ньому викладено, зокрема, що Росія незаконно зупинила принаймні 150 суден, що прямували до українських портів, і заважала їм, при цьому багато суден були під прапорами третіх держав”, - сказала Зеркаль.

За її словами, у Меморандумі України детально представлено усі порушення Конвенції ООН з морського права. І вкотре наголосила, що юрисдикція у цьому спорі очевидна.

“Аргумент Росії також не має під собою підстав. Він побудований на смішному уявленні, що Крим став незалежним і одразу ж приєднався до Росії. Росія не навела жодного прикладу держави, яка б визнала Крим протягом кількох годин після так званого набуття ним незалежності. Не думаю, що варто нагадувати вам про замовчування Росією цього факту”, - виголосила у своїй промові Зеркаль.

Вона також звернула увагу суду на те, що мета України в даному провадженні полягає у відновленні прав на морі. І нічого більше.

“Після розпаду СРСР, Україна як незалежна держава вважала Конвенцію ООН з морського права основою своїх відносин у сфері морського права, як із сусідньою державою Росія, так і з рештою міжнародного співтовариства. Саме тому у 1992 році ми подали до Секретаріату ООН координати вихідних ліній для визначення межі територіального моря та виключної економічної зони України в Азовському морі. Тоді Росія використала концепцію "внутрішніх вод" в якості зброї проти міжнародного морського права у відношенні Азовського моря та Керченської протоки. Її мета полягає у виключенні застосування Конвенції ООН з морського права. Маю зазначити, що Україна не погоджується із загальним твердженням Росії про те, що режим внутрішніх вод не підпадає під сферу дії Конвенцію ООН з морського права, проте це питання не актуальне в даному провадженні”, - наголосила Зеркаль.

А ще зазначила, що Керченська протока є міжнародною протокою, і посилання на статус Азовського моря та Керченської протоки як внутрішніх вод є хибним.

“Додаткові заперечення Росії просто безпідставні. Наприклад, Росія стверджує, що усі її дії в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці є «воєнною діяльністю». Чи дійсно Росія вважає розкрадання українського природного газу воєнною діяльністю? Або ж будівництво мосту? Або витіснення рибалок із традиційних зон вилову? А як щодо вилучення з морського дна цінних культурних об'єктів? Відповідь на всі ці питання очевидна”, - сказала Зеркаль.

Слухання триватимуть до вечора. Наживо транслювали лише перші 30 хвилин виступу. В понеділок свою позицію озвучила РФ. Згідно з графіком, завтра в слуханнях оголошено перерву. Другий раунд починається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня - Україна.

Як повідомляв Укрінформ, Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 по 14 червня проводить слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

Постійна палата третейського суду (ППТС) знаходиться в тій самій будівлі Палацу миру, що й Міжнародний суд ООН, в якому у п'ятницю, 7 червня, закінчилися слухання за позовом України проти Росії.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створений арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.