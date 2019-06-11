Жодне із заперечень Росії не становить перешкоди для юрисдикції суду у Гаазі - Зеркаль

Постійна палата третейського суду в Гаазі має право розглядати справу за позовом щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

На цьому наголосила у виступі заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України Олена Зеркаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Учора Росія відчайдушно намагалась модифікувати предмет цієї справи, аби загнати його у межі заперечень Росії. Сьогодні ж ви побачите справжню суть справи, представленої на ваш розгляд. Відповідно, вам стане зрозуміло, чому жодне із заперечень Росії не становить перешкоди для вашої юрисдикції”, - сказала Зеркаль, звертаючись до членів суду.

За її словами, Росія розкрадає українські ресурси у Чорному морі, не дає доступу до покладів нафти й газу.

“Починаючи з весни 2014 року Росія викрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалась позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, що були належним чином видані органами влади України, і видала власні ліцензії російським компаніям. Росія навіть відібрала у нас цінні сучасні мобільні бурові установки, що їх вона пересуває просторами Чорного моря, на які ми маємо право, щоб добувати наш природний газ”, - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, слухання триватимуть до вечора. Транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин. У понеділок свою позицію озвучила РФ. Згідно з графіком завтра у слуханнях оголошено перерву. Другий раунд розпочинається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, слово матиме українська сторона.

Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 по 14 червня проводить слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

Постійна палата третейського суду (ППТС) розміщена в тій самій будівлі, що й Міжнародний суд ООН, в якому 7 червня закінчилися слухання за позовом України проти Росії.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створений арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

Фото Софії Шовікової