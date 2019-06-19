США наполягають на звільненні українських моряків

Офіційний Вашингтон докладає зусиль у контактах з Москвою задля визволення українських моряків і кораблів, які РФ незаконно захопила в міжнародних водах Чорного моря.

Про це на слуханнях у Сенаті США заявив Курт Волкер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо наполягати, щоб Росія звільнила українських моряків, які були захоплені в міжнародних водах", - підкреслив американський дипломат.

Він також зазначив, що американська сторона закликає РФ дотримуватися довгострокового припинення вогню.

"Я нещодавно звернувся до мого російського колеги, щоб запитати, чи не вважають вони, що настав час зібратися разом і подивитися, чи можемо ми досягти прогресу", - поінформував спецпредставник Держдепу з питань України.

Волкер додав, що з це питання він обговорював з французькою й німецькою сторонами.

"Ми вважаємо, що є можливість просунутися вперед", - заявив американський дипломат, зауваживши, що "треба знати, чи хоче Росія сприймати цю можливість серйозно". Однак, підкреслив Волкер, "ми не побачили жодних ознак цього".

Фото: Владислав Дубчак / Hromadske