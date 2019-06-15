Коли російські військові підуть з Донбасу, там буде мир - Волкер

Приклад Маріуполя засвідчив, що коли з Донбасу підуть російські військові, там пануватиме мир.

Про це спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер написав у Twitter.

«П'ять років тому захисники України визволили Маріуполь, який відтоді став мирним містом (за винятком того випадку, коли російські війська обстріляли місто, вбивши десятки мирних мешканців). Урок для Донбасу полягає в тому, що коли російські сили звідти підуть, там почнеться мир», - ідеться у дописі.

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Як повідомлялося, 13 червня відзначалося п'ятиріччя визволення Маріуполя від окупації.