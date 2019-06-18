Росія з 2014 року вдвічі збільшила кількість зброї у Криму - Міноборони

Російська Федерація руйнує європейську систему контролю над озброєнням та вже суттєво збільшила свою військову присутність в АР Крим, порушуючи Віденський документ 2011 року.

Про це заявив начальник Управління верифікації Генштабу ЗСУ Андрій Гудзь під час брифінгу на тему «Руйнування Російською Федерацією європейської системи контролю над озброєнням», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У порівнянні з 2014 роком, Росія вдвічі збільшила військову присутність на кримському півострові. Поряд із нарощуванням сухопутних та повітряно-космічних елементів небезпеку створює розгортання Росією носіїв ядерної зброї у тому числі наземних комплексів «Іскандер» та носіїв керованих ракет морського базування типу «Калібр», які мають дальність, яка може перевищувати обмеження, визначені договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності”, - повідомив Гудзь. Він також зазначив, що Російська Федерація приховує наявність в Криму більш сучасних літаків ЯК-130, Міг-29, Су-30М та вертольотів Мі-35М, Мі-24, які є предметом повідомлення, згідно з Віденським документом 2011 року.

Начальник управління також наголосив, що держави-учасниці ОБСЄ стурбовані непередбачуваністю Росії та її провокативною військовою діяльністю. “Особливу стурбованість викликають так звані «сірі зони» та «заморожені конфлікти», де чинні механізми та інструменти контролю військової техніки не працюють”, - наголосив під час брифінгу Гудзь. Він додав, що під час засідань Форуму ОБСЄ представники України неодноразово наголошували на необхідності повернення Росії до виконання прийнятих міжнародних зобов’язань.

Як відомо, Віденський документ — це міжнародна угода держав-учасниць ОБСЄ, яка призначена для реалізації заходів довіри і безпеки в регіоні. Положення Віденського документу включають щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників, повідомлення військового характеру для зменшення ризику, включаючи консультації про незвичайну військову діяльність і небезпечні інциденти, попередні повідомлення щодо певних видів військової діяльності, спостереження за певними видами військової діяльності, обов'язкову демонстрацію нових зразків основних систем озброєння та військової техніки, що надходять на озброєння збройних сил держав-учасниць, обмін щорічними планами і дотримання них з візитами-перевірками військових сил країн-учасниць і оцінками таких візитів.

Щорічний обмін інформацією ведеться у Відні (Австрія) в грудні кожного року одночасно з обміном інформацією в рамках «Договору про звичайні збройні сили в Європі». Віденський документ періодично переглядався і поточна версія (VDOC11) датується 2011 роком.