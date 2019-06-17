Українські військові не повторюватимуть спроб перетнути Керченську протоку — Хомчак

Українські військові кораблі не повторюватимуть спроби перетнути Керченську протоку.

Про це начальник Генерального штабу ЗСУ - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив в інтерв'ю "Донбас.Реалії".

“Через Керченську протоку у нас кожен день проходять судна, як українські, так і інші. Повторювати військові спроби, як воно було (у 2018 році — ред.), ми не збираємося. Але будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків”, - сказав Хомчак.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», - що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.