Окупанти Криму закрили справу проти активістки Алієвої

Окупаційна влада Криму припинила адміністративну справу відносно активістки Гульсум Алієвої, затриманої минулого тижня в Армянську при перетині адмінкордону з Кримом.

Про це заявив адвокат Олексій Ладін, повідомляє "Кримська солідарність" .

"Адміністративну справу відносно Гульсум Алієвої за статтею 20.3.1 КпАП РФ припинено. Прокурор Алушти, хоч і з другого разу, після повернення справи з суду, виніс законне рішення щодо Гульсум Алієвої", - повідомив Ладін.

За його словами, адміністративну справу відносно його підзахисної припинено на підставі закінчення терміну давності за даною статтею.

Адвокат нагадав, що пригоди Алієвої почалися після перетину адміністративного кордону в Армянську, де вона була затримана і переправлена до відділу поліції нібито на підставі того, що була оголошена в розшук ФСБ у рамках кримінальної справи.

"На щастя, сьогодні Гульсум Алієва ніякого відношення ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності не має, і слідчим комітетом їй була повернута вся техніка, яку раніше було вилучено у неї в рамках кримінальної", - пояснив Ладін.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 червня Алієву затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом за обвинуваченням у "розпалюванні ненависті або ворожнечі (стаття 20.3.1 КпАП РФ) за репост фейкової цитати філософа Івана Ільїна". Алієву доставили до відділу поліції в Армянську, де її утримували близько 3,5 години, а потім відпустили.

Гульсум Алієва - одна з активісток "Кримської солідарності". Її батько Муслім Алієв - один з шести фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Його заарештували у лютому 2016 року після обшуку в його будинку в селі Верхня Кутузовка (Ялта). Алієва приєдналася до ініціативи «Кримська солідарність» після арешту батька. Повторний обшук в їхньому будинку був у липні 2018 року, під час якого співробітники ФСБ шукали техніку Алієвої у рамках так званої дослідчої перевірки за 282 статтею КК Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

Фото: Антон Наумлюк