Російські силовики відпустили кримськотатарську активістку Алієву

Кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір» Гульсум Алієву відпустили з відділення поліції в окупованому Армянську (Крим).

Про це повідомляє проект Крим.Реалії.

«Підстав для її (Алієвої - ред.) доправлення до відділу поліції, як і для розшуку, – не було. Це дрібна капость оперативного співробітника ФСБ Олександра Компанійцева, який, наперед знаючи, що кримінальну справу стосовно Гульсум закрито, ставить її у розшук», – наголосив адвокат Олексій Ладін.

Зазначається, що нині Алієва в супроводі адвоката прямує додому.

Водночас, правозахисниця Лутфіє Зудієва на своїй сторінці у Facebook повідомила, що Алієву силовики протримали загалом 3,5 години.

Крім того, 12 червня Алієвій і її захиснику Ладіну доведеться прийти до прокуратури.

Раніше повідомлялося, що Гульсум Алієву затримали на адмінкордоні російські силовики за звинуваченням у «порушенні ненависті або ворожнечі» (стаття 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії) за пост у Facebook.

Фото: Krym.org (RFE/RL)